ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії

ДБР розслідує смертельну ДТП на Івано-Франківщині за участі народного депутата

Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора ввечері на автодорозі Н-09 «Мукачево – Львів» поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади. Внаслідок ДТП загинув народний депутат України від фракції «Голос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, мотоцикл Harley Davidson, яким керував народний депутат, в'їхав у причіп зчеплений з трактором, за кермом якого перебував місцевий житель. Інцидент трапився у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Внаслідок зіткнення народний депутат отримав важкі травми та помер у кареті швидкої допомоги.

фото: ДБР

фото: ДБР

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР.

фото: ДБР

Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гал-інфо.

Як зазначає агенція, Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

До слова, після трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина, Верховна Рада України може встановити новий історичний антирекорд за кількістю парламентарів. Як пише «Главком», коли загиблий депутат офіційно втратить мандат, кількість нардепів скоротиться до 397 при конституційному складі у 450 осіб.

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради як мажоритарник. Це означає, що, на відміну від депутатів, обраних за партійними списками, його не можна просто замінити наступним кандидатом зі списку фракції «Голос». Після його загибелі кількість депутатів у фракції «Голос» скоротиться до 19.