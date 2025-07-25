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Загибель нардепа Рущишина, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Загибель нардепа Рущишина, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 25 липня
фото з відкритих джерел

Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США ухвалило ще два рішення щодо військової допомоги Україні

У ДТП загинув народний депутат, США погодили продаж нового військового пакету для України на $330 млн, у Росії гриміли вибухи, у роботі Starlink фіксувались збої.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Допомога від США

Сполучені Штати Америки погодили продаж нового військового пакету для України на $330 млн.

Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США ухвалило ще два рішення щодо військової допомоги Україні.

Перше рішення стосується передачі обладнання для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 на $150 млн. Друге рішення стосується передачі обладнання для протиповітряної оборони на $180 млн.

Макрон зробив заяву про визнання Палестики: реакція США та Ізраїлю

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання палестинської держави.

«Сполучені Штати рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній асамблеї ООН. Це безрозсудне рішення лише сприяє пропаганді ХАМАС і відкидає мирний процес. Це удар у обличчя жертвам 7 жовтня», – написав Рубіо.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою.

У дописі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу.

«Такий крок заохочує терор і створює ризик виникнення ще одного іранського протекторату, як це сталося з Газою. Палестинська держава в таких умовах стала б стартовою платформою для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним», – написав він.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН.

«Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – написав французький лідер.

У своєму дописі, в якому пояснювалося рішення, Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території.

«Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

Загибель нардепа у ДТП

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП.

Родина підтвердила смерть чоловіка виданню. Як повідомили ЗМІ, ДТП трапилась 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Як відомо, Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії «Голос». Нардепу було 57 років.

Вибухи в Росії

Цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів. Згодом стало відомо, що БпЛА атакували ВАТ «Невинномиський Азот», що входить до холдингу «ЄвроХім-Азот»

За інформацією від місцевих, на підприємстві почалася пожежа. Мер міста підтвердив, що було понад 20 «прильотів».

Теги: пожежа міністр Ізраїль депутат Франція партії держава Еммануель Макрон Беньямін Нетаньягу ХАМАС звільнення відео росіяни Марко Рубіо

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