Суд відсторонив президента Національної академії аграрних наук від посади

13 червня працівники ДБР повідомили про підозру президенту НААН за незаконне використання бюджетних коштів

Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук України до завершення досудового розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними з відкритих джерел, Ярослав Гадзало є президентом Академії аграрних наук.

Нагадаємо, 13 червня працівники ДБР повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому.

За даними правоохоронців, насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств. У 2020 році Гадзало особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.

До слова, у серпні 2021 року слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало через отримання неправомірної вигоди