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Україна розглядає можливість використання газових мініелектростанцій – Шмигаль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розглядає можливість використання газових мініелектростанцій – Шмигаль
фото з відкритих джерел

Газотурбінні блоки допоможуть «підкурити» атомні блоки

Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції є одним із варіантів для створення альтернативної мобільної генерації в умовах пошкодження існуючої унаслідок російських обстрілів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Хоча виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються – до трьох хвилин. Для порівняння: атомний блок розганяється три доби, а гаситься півтора місяці. Тепловий блок з холодного стану піднімається від восьми до 12 години, з гарячого стану від 30 хв до 1,5 години», – сказав Шмигаль.

Також прем’єр зазначив, що є станції українського виробництва, які вже встановлені і відновлюють свою роботу, також вони встановлюються на складах.

Шмигаль зазначив, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки в середньому 50 МВт, але можна одночасно розмістити декілька станцій та досягти великої потужності.

«Якщо їх ставити 20 штук в ряд, виходить 1 тис. МВт – це атомний блок. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання та обслуговування, це величезний плюс. Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансується і все вимикається, то щоб підняти атомний блок, потрібно 100-150 МВт. На генераторах такої потужності не досягнеш. Відповідно потрібно знайти, звідки «підкурити», і з цим можуть допомогти саме газотурбінні блоки», – додав прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.

Теги: Денис Шмигаль електроенергія Україна газ

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