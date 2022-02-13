Два роки на чолі Офісу президента: журналісти проаналізували, як Єрмак виконує обіцянки

Єрмак став скандальною та неоднозначною фігурою, і водночас одним із найближчих соратників Володимира Зеленського

Андрій Єрмак уже два роки очолює Офіс президента. Як і його попередник Андрій Богдан, Єрмак став скандальною та неоднозначною фігурою, і водночас одним із найближчих соратників Володимира Зеленського, якого він супроводжує практично всюди, пише «Слово і діло». До річниці перебування Єрмака на посаді журналісти проаналізували, як він виконує обіцянки.

Андрій Єрмак обіцяє небагато, натепер має 35 обіцянок: виконано – 9 (26%), не виконано – 8, у процесі реалізації – 18.

Із провалених можна відзначити обіцянку Єрмака скорочувати працівників в Офісі президента. Про це він заявив у жовтні 2020-го: «У мене була розмова з міністром фінансів, де я йому точно сказав, вважайте, як хочете, але витрати Офісу президента не повинні збільшитися на жодну гривню. Скорочуйте, скорочуватимемо людей, але ми не можемо сьогодні, в країні пандемія, у країні триває війна, ми не можемо, ми не підемо ніколи на це». Проте за рік штат в ОПУ не скоротили.

Також Єрмак не виконав обіцянку про те, що президія Конгресу місцевої та регіональної влади засідатиме щомісяця. Він говорив про це наприкінці липня минулого року. Останнє засідання Конгресу відбулося 29 жовтня, наступне – 11 лютого.

Керівник ОПУ виконав обіцянку продовжувати курирувати напрямок врегулювання ситуації на Донбасі. Офіційно робити це не зобов'язаний, але протягом двох років на посаді Єрмак брав активну участь у переговорному процесі на рівні радників лідерів «нормандської четвірки». Останні зустрічі відбулися в січні та лютому цього року, хоч без особливих результатів.

Із цим пов'язана інша обіцянка Єрмака, яка поки що у процесі – про те, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» обов'язково відбудеться. «Саміт лідерів відбудеться. Я не можу вам сказати коли, але він обов'язково буде, бо всі визнають, що справді сьогодні саме лідери мають поставити крапку та домовитися з принципових питань», – заявив він ще у січні минулого року.

За підсумками вчорашньої зустрічі у Берліні Єрмак повідомив, що радники обговорювали підготовку переговорів лідерів Нормандського формату.

Крім того, Єрмак у серпні виконав обіцянку забезпечити продовження евакуації українців із Афганістану. На той момент у країні, охопленій заворушеннями через прихід до влади «Талібану» та виведення військ США, залишалося близько сотні українців. 23 та 28 серпня до України з Афганістану прибули третій та четвертий літаки з евакуйованими громадянами України та іноземцями. Усіх українців, які зверталися по допомогу, вивезли.

Нагадаємо, у листопаді з журналістського розслідування стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував свій день народження на державній дачі у Карпатах у компанії Володимира Зеленського.

Раніше Глава офісу президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі радників «нормандської четвірки» заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.