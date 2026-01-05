Головна Країна Події в Україні
В Україні оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

В Україні оголошено масштабну провітряну тривогу. Вся країна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К

У Києві о 01:33 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи.

До слова, в ніч на 3 січня ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Крім того, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова, внаслідок чого постраждали люди. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. 

