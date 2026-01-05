Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Україну: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет
Основа ціль атаки – ВПК, енергетична та нафтогазова інфраструктури
мапа: «ППО Радар»

Було застосовано проти України орієнтовно 250-300 БпЛА, до 10 балістичних ракет та приблизно чотири реактивні БпЛА «Герань-3»

У ніч проти 5 січня окупанти масовано атакували Україну. Основний напрямок удару – Чернігів, Київ, Вишгород, Чернігівська, Київська, Харківська області. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

За даними моніторингового каналу, було застосовано орієнтовно 250-300 БпЛА, до 10 балістичних ракет та приблизно чотири реактивні БпЛА «Герань-3».

Атака на Україну: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет фото 1

«Основа ціль атаки – ВПК, енергетична та нафтогазова інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало.

Зокрема, 5 січня російські війська атакували Чернігів, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники. Ціллю ворожого удару стало одне з міських підприємств.

війна

