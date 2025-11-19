Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по новому відділенні «Укрпошти» у Львові (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по новому відділенні «Укрпошти» у Львові (фото)
Про влучання у відділення розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський
фото: Суспільне Львів/Ірина Грицан

Директор «Укрпошти» заявив, що працівники пошти не постраждали

Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Львова та знищила нове відділення «Укрпошти». Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, повідомляє «Главком».

«Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошта у Львові. Головне – працівники не постраждали. Відділення обов’язково відновимо», – написав Ігор Смілянський. Також директор «Укрпошти» зазначив, що внаслідок російського удару було знищено близько 900 посилок. Тож він заявив, що компанія відшкодує своїм клієнтам усі збитки. «Не хвилюйтесь – ми вже запускаємо термінову компенсацію всім клієнтам», – додав він.

Директор «Укрпошти» поділився відеозаписом з місця прильоту
Директор «Укрпошти» поділився відеозаписом з місця прильоту
фото: Ігор Смілянський/Facebook

Також Ігор Смілянський поділився відеозаписом з місця прильоту, де він показав наслідки російського удару. На кадрах видно понівечену будівлю, де ще досі горить вогонь. Відповідний допис у Facebook опублікували також на офіційній сторінці «Укрпошти».

Також під час масованої атаки на Львів росіяни знищили фабрику Pizza Hot. Крім енергооб’єктів та житлових будинків росіяни знищили фабрику Pizza Hot. Один із представників компанії Роман Боднар висловився щодо знищеної фабрики та розповів, що вони планували масштабне розширення до 1000 локацій по Україні, однак Росія зруйнувала їхні плани.

Повідомлялося про те, що у Тернополі триває рятувальна операція на місці пошкодженого будинку. Російські терористичні війська вдарили по Тернополю. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджено житлові будинки. За словами мера, росіяни пошкодили кілька будинків. Наразі триває рятувальна операція, зокрема розбір завалів.

Читайте також:

Теги: росія війна Львів Укрпошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російському диктатору потрібен не Донбас, а можливість продемонструвати свою «перемогу»
«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу
20 жовтня, 13:53
Захід не усвідомлює реальну загрозу Росії та її можливості
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
27 жовтня, 10:35
Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
31 жовтня, 01:09
Зеленський розповів про застосування української ракети «Фламінго» по Росії
Зеленський назвав точну кількість ударів «Фламінго» по Росії
31 жовтня, 16:59
Глава держави доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва й проти колаборантів
Україна запровадила санкції проти російських компаній, що видобувають ресурси в Арктиці
6 листопада, 15:11
Івану Самотію назавжди 48...
Став на захист України у 2023 році. Згадаймо Івана Самотія
8 листопада, 09:00
Ворог атакував Київ, околиці ударними БпЛА та ракетами
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА
14 листопада, 06:15
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
15 листопада, 20:58
Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден введені в аеропорту Внуково
Москву атакували безпілотники
18 листопада, 18:22

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua