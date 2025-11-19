Росія вдарила по новому відділенні «Укрпошти» у Львові (фото)

Директор «Укрпошти» заявив, що працівники пошти не постраждали

Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Львова та знищила нове відділення «Укрпошти». Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, повідомляє «Главком».

«Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошта у Львові. Головне – працівники не постраждали. Відділення обов’язково відновимо», – написав Ігор Смілянський. Також директор «Укрпошти» зазначив, що внаслідок російського удару було знищено близько 900 посилок. Тож він заявив, що компанія відшкодує своїм клієнтам усі збитки. «Не хвилюйтесь – ми вже запускаємо термінову компенсацію всім клієнтам», – додав він.

Директор «Укрпошти» поділився відеозаписом з місця прильоту фото: Ігор Смілянський/Facebook

Також Ігор Смілянський поділився відеозаписом з місця прильоту, де він показав наслідки російського удару. На кадрах видно понівечену будівлю, де ще досі горить вогонь. Відповідний допис у Facebook опублікували також на офіційній сторінці «Укрпошти».

Також під час масованої атаки на Львів росіяни знищили фабрику Pizza Hot. Крім енергооб’єктів та житлових будинків росіяни знищили фабрику Pizza Hot. Один із представників компанії Роман Боднар висловився щодо знищеної фабрики та розповів, що вони планували масштабне розширення до 1000 локацій по Україні, однак Росія зруйнувала їхні плани.

Повідомлялося про те, що у Тернополі триває рятувальна операція на місці пошкодженого будинку. Російські терористичні війська вдарили по Тернополю. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджено житлові будинки. За словами мера, росіяни пошкодили кілька будинків. Наразі триває рятувальна операція, зокрема розбір завалів.