Шабунін став обвинуваченим: його долю вирішуватиме суддя, яка кинула у СІЗО Кудрицького

Голова правління Центру протидії корупції та військовий Віталій Шабунін обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу

Слідство передало до суду обвинувальний акт щодо військового і антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та його колишнього командира полковника Віктора Юшка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Справу розглядатиме Печерський райсуд Києва. 29 жовтня відбулося жеребкування серед суддів і обвинувальний акт потрапив до судді Крістіни Константінової.

дані: Судова влада України

Як з’ясував «Главком», справа Шабуніна-Юшка складається з 20 томів кримінального провадження, а також із матеріалів аудіо та відеозаписів і текстових файлів. Слідство обвинувачує Віталія в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 409 Кримінального кодексу) і заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах (ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу). За матеріалами справи, Шабунін ввів в оману свого командира полковника Віктора Юшка і той підписав накази про відрядження підлеглого солдата до НАЗК. Накази керівника військової частини видалася на підставі звернень тодішнього керівництва НАЗК. Всього відрядження Шабуніна до Нацагентства з протидії корупції тривали протягом вересня 2022 року-лютого 2023 року.

Також правоохоронці роблять висновок: якщо відрядження Шабуніна до НАЗК були фіктивними, відповідно підозрюваному безпідставно нараховано грошове забезпечення. Загальна сума виплат складає 224,2 тис. грн.

Що стосується військовослужбовця Віктора Юшка, то він обвинувачується в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів. Щоправда, початкову підозру екскомандир Шабуніна отримав за зловживання службовим становищем.

У кримінальному провадженні, де проходили Шабунін і Юшко, відбувся цікавий поворот. 11 серпня 2025 року слідчий ДБР ухвалив постанову про закриття кримінального провадження за епізодами підроблення документів; незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги; викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем засобів пересування; бездіяльність військової влади; перевищення військовим службових повноважень і привласнення розтрата чужого майна. Причина – відсутність складу кримінального правопорушення.

Однак 11 вересня Шевченківський районний суд скасував вищезгадану постанову слідчого ДБР. До суду звернувся скаржник (ім’я якого не розголошується), який наполягав, що розслідування за цими епізодами проведено неповно і неефективно. Феміда погодилася з його твердженнями і дійшла висновків, що слідство повинно з’ясувати обставини складання військової присяги Віталієм Шабуніним; проходження ним базової військової підготовки та участі у бойових діях у 2022 році.

Іще, як наголосив суд, «підлягає більш ретельній перевірці обставини використання Віталієм Шабуніним відповідного автомобіля, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога, зокрема в частині вартості такого транспортного засобу, можливих фактів його нецільового використання…».

Нагадаємо, йдеться про Nissan Pathfinder, 2005 року випуску. Це авто як гуманітарна допомога навесні 2022 року благодійний фонд «Паладини» передав особисто Шабуніну з конкретною ціллю – для обороноздатності країни. Керівник фонду Денис Долинський вважає, що Шабунін використовував гуманітарну автівку в особистих справах, не пов’язаних з обороною країни.

Сам же Шабунін відкинув усі звинувачення: транспортний засіб використовує за призначенням як військовослужбовець. Він додав, що бізнесмени, які дали кошти на цю автівку, не мають до нього жодних претензій.

