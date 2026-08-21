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Скільки коштує зібрати школяра в 2026 році: на що батьки витрачають найбільше

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Скільки коштує зібрати школяра в 2026 році: на що батьки витрачають найбільше
Водночас кожна десята родина цього року взагалі не купуватиме шкільні товари
фото: magnific, freepik

Майже половина батьків витратить на підготовку до навчального року понад 6000 грн

Підготовка дітей до нового навчального року для багатьох українських родин обходиться у кілька тисяч гривень. 45% батьків цього року планують витратити на збори до школи понад 6000 грн. Такі результати показало опитування Rakuten Viber Україна, у якому взяли участь понад 9 тис. користувачів, повідомляє «Главком».

Ще 18% опитаних витратять від 3000 до 6000 грн. 14% батьків планують вкластися у 1000-3000 грн, а 8% – у суму до 1000 грн. Водночас кожна десята родина цього року взагалі не купуватиме шкільні товари, оскільки все необхідне залишилося з минулого навчального року. Ще 5% батьків зазначили, що їм не доведеться витрачатися, оскільки речі подарували близькі або закупила школа.

Скільки коштує зібрати школяра в 2026 році: на що батьки витрачають найбільше фото 1
фото: Rakuten Viber Україна

Найбільше грошей під час підготовки до школи батьки віддають за одяг і взуття. Цю категорію назвали головною статтею витрат 58% учасників опитування. Йдеться про шкільну форму, спортивний костюм, взуття та сезонні речі.

На другому місці – канцелярські товари. Зошити, ручки, олівці, рюкзаки та інше приладдя стали найбільшою витратою для 11% батьків. Ще 8% опитаних найбільше витратилися на ґаджети для навчання. До цієї категорії входять ноутбуки, планшети, смартфони та павербанки.

По 3% батьків назвали найбільшою витратою підручники та іншу літературу або облаштування робочого місця вдома – купівлю столу, крісла чи настільної лампи. Водночас 17% зазначили, що витратили приблизно однакові суми на різні категорії товарів.

Для більшості родин найбільшою частиною бюджету на підготовку школяра залишається одяг і взуття. При цьому майже половині батьків збори до школи цього року обійдуться щонайменше у кілька тисяч гривень, а 45% планують витратити понад 6000 грн. Скільки коштуватиме підготовка до 1 вересня можна прочитати у матеріалі «Главком» . 

Теги: ціни гроші школа

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