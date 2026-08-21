Скільки коштує зібрати школяра в 2026 році: на що батьки витрачають найбільше

Водночас кожна десята родина цього року взагалі не купуватиме шкільні товари

Майже половина батьків витратить на підготовку до навчального року понад 6000 грн

Підготовка дітей до нового навчального року для багатьох українських родин обходиться у кілька тисяч гривень. 45% батьків цього року планують витратити на збори до школи понад 6000 грн. Такі результати показало опитування Rakuten Viber Україна, у якому взяли участь понад 9 тис. користувачів, повідомляє «Главком».

Ще 18% опитаних витратять від 3000 до 6000 грн. 14% батьків планують вкластися у 1000-3000 грн, а 8% – у суму до 1000 грн. Водночас кожна десята родина цього року взагалі не купуватиме шкільні товари, оскільки все необхідне залишилося з минулого навчального року. Ще 5% батьків зазначили, що їм не доведеться витрачатися, оскільки речі подарували близькі або закупила школа.

фото: Rakuten Viber Україна

Найбільше грошей під час підготовки до школи батьки віддають за одяг і взуття. Цю категорію назвали головною статтею витрат 58% учасників опитування. Йдеться про шкільну форму, спортивний костюм, взуття та сезонні речі.

На другому місці – канцелярські товари. Зошити, ручки, олівці, рюкзаки та інше приладдя стали найбільшою витратою для 11% батьків. Ще 8% опитаних найбільше витратилися на ґаджети для навчання. До цієї категорії входять ноутбуки, планшети, смартфони та павербанки.

По 3% батьків назвали найбільшою витратою підручники та іншу літературу або облаштування робочого місця вдома – купівлю столу, крісла чи настільної лампи. Водночас 17% зазначили, що витратили приблизно однакові суми на різні категорії товарів.

Для більшості родин найбільшою частиною бюджету на підготовку школяра залишається одяг і взуття. При цьому майже половині батьків збори до школи цього року обійдуться щонайменше у кілька тисяч гривень, а 45% планують витратити понад 6000 грн. Скільки коштуватиме підготовка до 1 вересня можна прочитати у матеріалі «Главком» .