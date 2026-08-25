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Готовність шкіл Київщини до навчального року: у яких громадах є проблеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Готовність шкіл Київщини до навчального року: у яких громадах є проблеми
Ткаченко: Кожна громада має чітко розуміти, що саме потрібно зробити та в які терміни, щоб діти могли безпечно навчатися
фото з Facebook-сторінки Тимура Ткаченка

У низці громад досі не завершено будівництво захисних споруд

За тиждень до початку нового навчального року в Київській обласній державній адміністрації відбулася нарада з керівниками громад та освітянами щодо готовності закладів освіти. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком». 

За словами Ткаченка, зараз у закладах освіти Київщини функціонує 1299 укриттів. Водночас у низці громад будівництво захисних споруд досі не завершено. Проблемною залишається ситуація з укриттями у Шевченківській гімназії (Великодимерська громада), Гірському ліцеї, Озернянському ліцеї (Маловільшанська громада) та у закладі в селі Іванковичі (Феодосіївська громада).

Готовність навчальних закладів області до опалювального сезону наразі становить 83,5%, що відповідає плановим темпам. Опорні заклади мають бути забезпечені резервними джерелами живлення та автономністю. Зауваження викликала ситуація у Калитянській громаді, де досі не ухвалено рішень щодо генераторів, укриття та облаштування харчоблоку.

Крім того, на нараді обговорили питання 100% забезпечення школярів безкоштовним харчуванням з першого дня навчання, а також підвезення дітей шкільними автобусами та стан доріг у зимовий період.

У громадах із проблемними об'єктами виконання поставлених завдань перебуватиме під окремим контролем обласної адміністрації.

Нагадаємо, для більшості родин найбільшою частиною бюджету на підготовку школяра залишається одяг і взуття. При цьому майже половині батьків збори до школи цього року обійдуться щонайменше у кілька тисяч гривень, а 45% планують витратити понад 6000 грн. Скільки коштуватиме підготовка до 1 вересня можна прочитати у матеріалі «Главком».

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Теги: Facebook громада будівництво Тимур Ткаченко укриття навчання Київ

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