У Таїланді 14-річний підліток застрелив дідуся, бабусю та ще шістьох людей

Хлопець здійснив щонайменше 26 пострілів, а згодом помер у лікарні

У Таїланді 14-річний підліток застрелив своїх дідуся та бабусю, після чого відкрив вогонь у школі поблизу Бангкока. Унаслідок нападу загинули вісім людей, включно з родичами підлітка, ще 15 осіб дістали поранення. Сам нападник згодом помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Стрілянина сталася у школі в провінції Нонтхабурі, розташованій на північно-західній околиці Бангкока. За даними правоохоронців, перед цим підліток удома застрелив своїх дідуся та бабусю. Після цього він вирушив до школи, де відкрив вогонь. Там загинули шестеро людей, ще 15 були поранені. Серед жертв та постраждалих є учні й учителі.

Поліція встановила, що нападник здійснив щонайменше 26 пострілів. При ньому також виявили ще 34 набої. Зброя, яку використав підліток, належала його дідусеві. Працівники екстрених служб прибули до навчального закладу, коли стрілянина ще тривала.

Один із рятувальників розповів, що нападника знайшли з вогнепальним пораненням голови. На той момент у нього ще був пульс, тому медики розпочали серцево-легеневу реанімацію. Підлітка доправили до лікарні, де він згодом помер.

Це вже друга стрілянина у школі в Таїланді від початку 2026 року. У лютому внаслідок нападу на навчальний заклад на півдні країни загинула вчителька, ще один учень був поранений. Стрілянина 7 серпня стала наймасовішим убивством у Таїланді після 2022 року, коли колишній поліцейський убив понад 30 людей.

Нагадаємо, у червні неподалік Гамбурга у Німеччині сталася стрілянина в закладі соціального забезпечення для молоді, внаслідок якої загинули четверо жінок та двоє чоловіків. Усі вони були дорослими співробітниками цієї установи, а не її вихованцями.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. Ним виявився 45-річний громадянин Туреччини, який народився в Німеччині. За попередніми даними, мотивом для розстрілу став сімейний конфлікт.