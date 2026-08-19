Польща змінює правила навчання українських дітей: що буде з 1 вересня

Із початку нового навчального року на учнів з України поширюватимуться загальні норми польсткох системи освіти

У польських школах із 1 вересня зміниться статус українських учнів: для них діятимуть загальні вимоги, передбачені для іноземців. Про зміни повідомляє Serwis samorządowy pap, передає «Главком».

Що зміниться для українських дітей

Із початку нового навчального року на учнів з України поширюватимуться загальні норми польської системи освіти. Водночас діти, які ще недостатньо володіють польською мовою або потребують часу для адаптації, зможуть отримувати додаткову підтримку.

Зокрема, передбачені:

додаткові уроки польської мови – щонайменше дві години на тиждень протягом перших 24 місяців;

підтримка асистента вчителя – до 12 місяців;

додаткові заняття з окремих предметів, щоб допомогти дитині надолужити навчальний матеріал;

підготовчі класи для школярів, яким потрібен час для адаптації.

«Дружня школа» продовжить роботу

У 2026/2027 навчальному році також діятиме урядова програма «Дружня школа». Її реалізовуватимуть для підтримки українських школярів у польських школах та їхньої адаптації до місцевого освітнього середовища.

У межах програми польські школи отримуватимуть кошти, зокрема, на залучення асистентів та підвищення професійної кваліфікації працівників.

Чому змінюють правила

Спеціальні умови для українських школярів запровадили після початку повномасштабної війни. Із нового навчального року їх скасовують, однак додаткові механізми підтримки залишаються доступними для дітей, які потребують допомоги з мовою або адаптацією до польської школи.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що з 1 вересня зарплати українських педагогів зростуть ще на 20%. Вересневе підвищення стане другим етапом перегляду оплати праці вчителів у 2026 році, водночас у Кабміні визнають, що рівень їхніх зарплат потребує подальшого наближення до європейських стандартів.