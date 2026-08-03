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Стартував прийом заяв на «Пакунок школяра»: як отримати 5 тис. грн

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Стартував прийом заяв на «Пакунок школяра»: як отримати 5 тис. грн
Заяву на отримання «Пакунка школяра» можна подати через застосунок «Дія»
фото з відкритих джерел

Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі та законні представники першокласників до 1 листопада

Батьки майбутніх першокласників вже можуть подати заяву через застосування «Дія» на отримання одноразової державної допомоги за програмою «Пакунок школяра». Розмір виплати становить 5 тис. грн, які можна витратити на книжки, канцтовари, шкільні приладдя, одяг та взуття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та портал «Дія».

Допомога є адресною, тому якщо до першого класу йдуть двоє або більше дітей із однієї сім'ї, заяву потрібно подавати окремо на кожну дитину. Виплата надається незалежно від доходів батьківщини чи форми власності закладу освіти.

Кошти можна витратити лише на дитячі товари в авторизованих магазинах. Водночас у 2026 році уряд скасував обмеження щодо строку використання виплати.

Подати заяву на отримання допомоги необхідно до 1 листопада. Повідомлення про можливість оформлення виплат з'явиться у застосунку «Дія».

Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі та законні представники дитини – громадяни України.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звернутися можна незалежно від місця реєстрації.

Щоб оформити допомогу через застосування «Дія», необхідно виконати такі кроки:

  • Авторизуватися у застосунку «Дія»;
  • Відкрити розділ «Допомога від держави»;
  • Вибрати послугу «Пакунок школяра»;
  • Вибрати дитину, яка йде до першого класу;
  • Перейти до подання заяви;
  • Відкрити Дія.Картку в одному з уповноважених банків, якщо її ще немає;
  • Вибрати спеціальний рахунок «Турбота для дитини» для зарахування виплати;
  • Перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

Відсьогодні виплати, пов'язані з народженням дитини, доглядом за нею та іншими програмами підтримки, об'єднають на спеціальному рахунку Дія.Картки "Турбота для дитини".

Щоб і надалі отримувати такі виплати, необхідно відкрити відповідний рахунок.

Виплату не визначатимуть, якщо:

  • дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не починає навчання цього року;
  • заяви не подали до 1 листопада;
  • Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили право на виплату;
  • заяву на дитину вже подавши інший із батьків або законний представник;
  • заявника позбавлено батьківських прав;
  • дитина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій без визначеної дати деокупації;
  • заявник перебуває на тимчасово окупованій території та не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у 2025 році уряд запровадив нову державну програму «Пакунок школяра», яка передбачає одноразову виплату 5 тис. грн для сімей, чиї діти йдуть до першого класу. Кошти можна витрачати безготівково на книжки, канцелярські приладдя, шкільний одяг та взуття. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що виплата не впливає на призначення житлових субсидій та інших видів соціальної допомоги, а подати заявку можна через застосування «Дія». У 2026 році програму зробили постійною, а також скасували обмеження щодо строку використання коштів протягом календарного року.

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Теги: міністр навчання батьки піклування дитина школярі Дія

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