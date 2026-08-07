Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ

Нові правила діятимуть для учнів гімназій віком 16–19 років уже з початку нового навчального року

У Данії старшокласники, які виконують великі письмові роботи вдома, повинні будуть усно захищати їх перед учителями. Так влада країни планує боротися зі списуванням за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Міністр освіти Данії Магнус Гойніке пояснив, що причиною змін стало дедалі активніше використання учнями штучного інтелекту для нечесного виконання письмових завдань.

«На жаль, у старших школах ми маємо проблему зі списуванням за допомогою штучного інтелекту. Діяти потрібно вже зараз», – наголосив він.

Насамперед усний захист запровадять для великих письмових робіт, які учні виконують удома. Щороку такі завдання, відомі як SSO, пишуть близько 9 тис. старшокласників. Міністерство освіти окремо обговорить зі школами формат проведення усних захистів.

Крім того, навчальні заклади зобов'яжуть використовувати спеціальні інструменти для спостереження за роботою учнів на комп'ютерах під час письмових іспитів. Школи також мають встановити мережеві фільтри, які обмежуватимуть доступ до окремих ресурсів під час навчання та перевірки знань.

Ще одним нововведенням стане перенесення більшої кількості письмових завдань із дому до класів. Уряд рекомендує школам організовувати їх виконання під наглядом учителів, щоб вони могли стежити за процесом роботи, надавати зворотний зв'язок і точніше оцінювати реальний рівень знань учнів.

За словами Гойніке, уряд також проведе консультації з учителями, учнями та керівниками навчальних закладів щодо використання штучного інтелекту в освіті. Паралельно Данія готує загальнонаціональну стратегію, яка визначить, коли учням дозволено використовувати ШІ, а коли його застосування буде заборонене.

Із подібною проблемою зіткнулася й сусідня Швеція. За даними дослідження, у 2023 – 2025 роках кількість учнів, яких відсторонили від навчання або попередили через несанкціоноване використання штучного інтелекту, зросла на 688%.

Шведський уряд уже доручив перевірити, як навчальні заклади протидіють таким порушенням. Результати дослідження мають оприлюднити у квітні.

Міністерка у справах старшої школи Швеції Лотта Едгольм вважає, що списування за допомогою штучного інтелекту не може залишатися без наслідків.

«Немає жодних причин заплющувати очі на учнів, які списують. Шахрайство абсолютно неприйнятне незалежно від його форми. Воно може впливати на оцінки, які мають відображати знання, а в довгостроковій перспективі учні фактично не засвоюють того, що повинні», – наголосила Едгольм.

Раніше «Главком» повідомляв, що майже всі українські школярі вже використовують штучний інтелект під час навчання. У межах дослідження Освітньої фундації «МрійДій» опитано понад 450 учнів 5-11 класів із понад десяти областей України. За його результатами, 96,9% школярів уже користуються штучним інтелектом для навчання, а 80,7% роблять це щонайменше кілька разів на тиждень. При цьому 15,1% використовують такі сервіси практично щодня.