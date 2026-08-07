Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ
Ще одним нововведенням стане перенесення більшої кількості письмових завдань із дому до класів
фото з відкритих джерел

Нові правила діятимуть для учнів гімназій віком 16–19 років уже з початку нового навчального року

У Данії старшокласники, які виконують великі письмові роботи вдома, повинні будуть усно захищати їх перед учителями. Так влада країни планує боротися зі списуванням за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Міністр освіти Данії Магнус Гойніке пояснив, що причиною змін стало дедалі активніше використання учнями штучного інтелекту для нечесного виконання письмових завдань.

«На жаль, у старших школах ми маємо проблему зі списуванням за допомогою штучного інтелекту. Діяти потрібно вже зараз», – наголосив він.

Насамперед усний захист запровадять для великих письмових робіт, які учні виконують удома. Щороку такі завдання, відомі як SSO, пишуть близько 9 тис. старшокласників. Міністерство освіти окремо обговорить зі школами формат проведення усних захистів.

Крім того, навчальні заклади зобов'яжуть використовувати спеціальні інструменти для спостереження за роботою учнів на комп'ютерах під час письмових іспитів. Школи також мають встановити мережеві фільтри, які обмежуватимуть доступ до окремих ресурсів під час навчання та перевірки знань.

Ще одним нововведенням стане перенесення більшої кількості письмових завдань із дому до класів. Уряд рекомендує школам організовувати їх виконання під наглядом учителів, щоб вони могли стежити за процесом роботи, надавати зворотний зв'язок і точніше оцінювати реальний рівень знань учнів.

За словами Гойніке, уряд також проведе консультації з учителями, учнями та керівниками навчальних закладів щодо використання штучного інтелекту в освіті. Паралельно Данія готує загальнонаціональну стратегію, яка визначить, коли учням дозволено використовувати ШІ, а коли його застосування буде заборонене.

Із подібною проблемою зіткнулася й сусідня Швеція. За даними дослідження, у 2023 – 2025 роках кількість учнів, яких відсторонили від навчання або попередили через несанкціоноване використання штучного інтелекту, зросла на 688%.

Шведський уряд уже доручив перевірити, як навчальні заклади протидіють таким порушенням. Результати дослідження мають оприлюднити у квітні.

Міністерка у справах старшої школи Швеції Лотта Едгольм вважає, що списування за допомогою штучного інтелекту не може залишатися без наслідків.

«Немає жодних причин заплющувати очі на учнів, які списують. Шахрайство абсолютно неприйнятне незалежно від його форми. Воно може впливати на оцінки, які мають відображати знання, а в довгостроковій перспективі учні фактично не засвоюють того, що повинні», – наголосила Едгольм.

Раніше «Главком» повідомляв, що майже всі українські школярі вже використовують штучний інтелект під час навчання. У межах дослідження Освітньої фундації «МрійДій» опитано понад 450 учнів 5-11 класів із понад десяти областей України. За його результатами, 96,9% школярів уже користуються штучним інтелектом для навчання, а 80,7% роблять це щонайменше кілька разів на тиждень. При цьому 15,1% використовують такі сервіси практично щодня.

Читайте також:

Теги: правила школярі штучний інтелект навчання Данія шахрайство Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ
Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
ШІ управлятиме військами? Японія вивчає новий спосіб ведення війни
ШІ управлятиме військами? Японія вивчає новий спосіб ведення війни
Земля стане свідком рідкісного зіткнення ракети з Місяцем
Земля стане свідком рідкісного зіткнення ракети з Місяцем
SpaceX втратила половину вартості: інвестори готують незручні питання Маску
SpaceX втратила половину вартості: інвестори готують незручні питання Маску

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua