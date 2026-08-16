Легендарний книжковий ринок на Почайній знищено після атаки Росії (фото, відео)

Ринок протягом десятиліть був відомим місцем для столичних книголюбів, колекціонерів і букіністів

Унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня знищено відомий книжковий ринок на Почайній. Після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони зазнали значних руйнувань, про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС та Юрія Тандіта.

На оприлюднених кадрах видно масштаб наслідків російської атаки. Вогонь охопив торговельні павільйони книжкового ринку, частина конструкцій вигоріла та зруйнована. На місці пожежі працювали рятувальники.

Серед понівечених павільйонів просто на землі лежать десятки обгорілих і пошкоджених книжок. На одному з кадрів видно видання, які вціліли у вогні лише частково. Інші книги розкидані серед уламків знищених торговельних точок.

Наслідки удару по Києву фото: Юрій Тандіт

Деякі книги вціліли фото: Юрій Тандіт

Легендарний ринок знищено внаслідок атаки РФ фото: Юрій Тандіт

Пожежа після ворожого удару фото: ДСНС

Ринок після масштабної пожежі фото: ДСНС

Книжковий ринок на Почайній протягом десятиліть був добре знайомий киянам. Там продавали нові та вживані книжки, рідкісні видання, а саме місце було популярним серед букіністів, колекціонерів та поціновувачів літератури.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 16 серпня у кількох районах Києва виникли пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. Руйнування також зафіксовано у Голосіївському районі. Станом на 08:29 було відомо про трьох постраждалих.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ракети різних типів та 106 безпілотників, під ударом опинилися Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Зокрема, російські війська запускали протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер-М»/С-400/KN-23 та керовані авіаційні ракети Х-59/69.