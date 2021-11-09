Донецького посадовця підозрюють у привласненні пенсій жителів окупованих територій

За попередніми даними, чиновники привласнювали у середньому 400 тис. грн на місяць

Чоловік підробляв документи, а працівники органів соціального захисту приймали ці документи та оформлювали виплати

Жителя Костянтинівки, що на Донеччині, разом з посадовцями державних установ викрили на привласненні пенсій жителів окупованих територій. Щомісяця вони привласнювали по 400 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Як встановило слідство, житель Костянтинівки разом з працівниками Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області, міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, Управління соціального захисту населення міської ради та Ощадбанку у 2020 році організували схему протиправного отримання соціальних виплат жителів окупованих територій. Схема діяла до листопада 2021 року.

Чоловік підробляв документи на ім'я жителів тимчасово окупованих територій, а працівники органів соціального захисту приймали ці документи та оформлювали виплати.

«За рік учасники схеми погодили понад 50 підроблених документів та отримали грошові кошти громадян з державного бюджету, які в подальшому розподілили між собою. За попередніми даними, ними привласнювалось у середньому 400 тис грн на місяць», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів та вилучили документи, печатки, посвідчення, мобільні телефони та гроші розмірі $7150, €350, 24,2 тис. грн.

Наразі триває слідство за частиною 3 статті 190 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодекса України (шахрайство у великих розмірах з використанням завідомо підроблених документів).

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій у Харківській області. Гроші мали б виплачувати жителям окупованих територій Донбасу, але насправді вони залишилися «у кишенях» чиновників.

Як раніше повідомлялося, жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 90 млрд грн пенсій.