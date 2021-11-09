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    Дослідники опублікували 3,5 тис. нових документів НКВС про боротьбу з УПА

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    Опубліковані документи охоплюють події, які відбулися в 1944&ndash;1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині - Дослідники опублікували 3,5 тис. нових документів НКВС про боротьбу з УПА
    Опубліковані документи охоплюють події, які відбулися в 1944–1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині
    фото ілюстративне: lmn.in.ua

    Оригінал архіву вивезли до Москви у 1980-х роках

    В електронний архів Українського визвольного руху додано 3,5 тисячі документів Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР про боротьбу з Українською повстанською армією. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Опубліковано 3,5 тис. документів НКВС про боротьбу з УПА. Оригінал архіву вивезли до Москви у 1980-х роках. Зараз його цифрова версія доступна онлайн за посиланням», – зазначили у Службі безпеки.

    Відомо, що опубліковані папери охоплюють події, які відбулися в 1944–1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

    До колекції увійшли:

    • Детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами
    • Списки втрат з боку повстанців
    • Звітність про захоплену енкаведистами зброю

    Також в оприлюднених документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.

    Серед паперів, наприклад, – документ про вбивство НКВС невідомого під час «хлібозаготовлі» в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.

    Нагадаємо, Центр досліджень визвольного руху почав публікувати у відкритому доступі документи з архіву Внутрішніх військ НКВД, в яких ідеться про боротьбу проти Української повстанської армії.

    До слова, Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА.

    Також повідомлялося, що львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова (фото).

    До слова, в Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС.

    Теги: історія ОУН-УПА документи Радянська влада Україна СРСР
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    Дослідники опублікували 3,5 тис. нових документів НКВС про боротьбу з УПА