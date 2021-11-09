Дослідники опублікували 3,5 тис. нових документів НКВС про боротьбу з УПА

Опубліковані документи охоплюють події, які відбулися в 1944–1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині

Оригінал архіву вивезли до Москви у 1980-х роках

В електронний архів Українського визвольного руху додано 3,5 тисячі документів Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР про боротьбу з Українською повстанською армією. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Опубліковано 3,5 тис. документів НКВС про боротьбу з УПА. Оригінал архіву вивезли до Москви у 1980-х роках. Зараз його цифрова версія доступна онлайн за посиланням», – зазначили у Службі безпеки.

Відомо, що опубліковані папери охоплюють події, які відбулися в 1944–1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

До колекції увійшли:

Детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами

Списки втрат з боку повстанців

Звітність про захоплену енкаведистами зброю

Також в оприлюднених документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.

Серед паперів, наприклад, – документ про вбивство НКВС невідомого під час «хлібозаготовлі» в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.

Нагадаємо, Центр досліджень визвольного руху почав публікувати у відкритому доступі документи з архіву Внутрішніх військ НКВД, в яких ідеться про боротьбу проти Української повстанської армії.

До слова, Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА.

Також повідомлялося, що львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова (фото).

До слова, в Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС.