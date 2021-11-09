«Ми лоханулися». Комаровський визнав, що Зеленський – найбільша помилка

Комаровський: «Якби переміг Порошенко, то сьогодні не було б гірше»

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський визнав, що президент Петро Порошенко був би ефективнішим управлінцем і назвав помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року. Про це Комаровський заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Так це і була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися, і 73% (виборців, які підтримали Зеленського – ред.) так само лоханулися... Я почуваюся винуватим… Як ми оцінюємо ефективність управління? Ми оцінюємо ефективність управління за рівнем заможності людей, еміграції, народжуваності, рівнем свобод... А ти певен, що якби переміг Порошенко, то сьогодні рівень свобод був би гіршим, еміграція була б більшою? Не було б гірше. Це боляче визнавати, але треба», – заявив Комаровський.

Він зазначив, що Зеленський, за якого голосували на виборах, та Зеленський зразка 2021 року – це дві різні людини.

«Я не розумію, що має статися з чоловіком, щоб він навіть задумався над тим, щоб порушити обіцянку, яку він дав мільйонам людей. Якщо ти сказав: «Я йду на один строк»... Але ж ми зараз бачимо, що явно зачищають інформаційне поле (під вибори – ред.), що з'ясовують стосунки з усіма, хто тільки дзявкнув... Це ж очевидні речі. Це неправильно», – сказав Комаровський.

На його думку, публічні люди, які підтримували Зеленського, мають зібратися та висловити свою думку стосовно того, що відбувається.

«Якщо 73% населення обирають і помиляються – отже, є фундаментальна помилка в алгоритмах ухвалення рішень. І нам, людям публічним, які вміють розмовляти, вміють пояснювати, вміють розповідати, треба не критикувати просто так, а зібратися, можливо, всім разом і дати рекомендації людям, щоб такого ніколи не повторилося. Ми не маємо права ніколи більше обрати президента без списку команди. Ніколи більше!» – переконаний лікар.

На його думку, обираючи президента, люди мають також обирати команду, ідеї та план.

Також лікар та шоумен Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в депутати. Він також вважає, що глава держави використав його для власного піару.

Раніше відомий педіатр зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток.