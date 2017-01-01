Депутати парламенту Великобританії відвідали Авдіївку

Голова Авдіївської ВЦА провів гостей містом, аби вони наочно побачили наслідки військової агресії

Керівництво Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) провело зустріч з британськими парламентарями. Про це повідомив керівник Авдіївської ВЦА Павло Малихін на своїй сторінці у Facebook. «Відбулась доволі плідна зустріч із британськими парламентаріями John Whittingdale, Джонатаном Джаноглі та Бобом Сілі. Завітали вони сюди за



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Британські парламентарі в Авдіївці

Голова Авдіївської ВЦА провів гостей містом, аби вони наочно побачили наслідки військової агресії

Керівництво Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) провело зустріч з британськими парламентарями.

Про це повідомив керівник Авдіївської ВЦА Павло Малихін на своїй сторінці у Facebook.

«Відбулась доволі плідна зустріч із британськими парламентаріями John Whittingdale, Джонатаном Джаноглі та Бобом Сілі. Завітали вони сюди за допомогою українських колег із ВРУ Олексія Рябчина та Світлани Заліщук, котрі й координують партнерські відносини з Великою Британією», - йдеться у повідомленні.

Малихін зазначив, що делегація передусім побувала на Авдіївському коксо-хімічному заводі (АКХЗ), гості відзначили самовідданість авдіївців, що працюють на економіку країни навіть біля самого фронту.

Далі голова Авдіївської ВЦА провів гостей містом, аби вони наочно побачили наслідки військової агресії і «титанічні зусилля» різноманітних служб, структур та окремих громадян задля її відновлення.

«Приємно, що про нас не забувають у багатьох країнах світу. Ще й активно допомагають. Це додає оптимізму», - написав Малихін.

Сьогодні стало відомо, що в результаті бойових дій в Авдіївці Донецької області було зруйновано житловий будинок.

Нагадаємо, бойовики в п'ятницю ввечері протягом декількох годин обстрілювали Мар'їнку.

Крім того напередодні бойовики понад три години безперервно обстрілювали сили АТО на Світлодарській дузі

Також повідомлялося, що в ОРДЛО бойовики не дають відновити електропостачання у Травневому та Катеринівці.