Держаудитслужба перевіряє сільраду на Закарпатті, на території якої родина нардепа Палиці будує курорт

Проєкт будівництва кілька років тому ухвалила Івано-Франківська ОДА

На початку будівництва вартість спорткомплексу оцінили у 395,5 млн грн

Держаудитслужба перевіряє Поляницьку сільраду, яка будує новий біатлонний комплекс на приватній ділянці ТОВ «Буковель», яке належить групі «Приват» Ігоря Коломойського. Про це повідомила пресслужба Держаудитслужби України.

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«Перевірка проводиться, щоб запобігти можливим ризикам втрати майна біатлонного комплексу, що будується на території ТОВ «Буковель» із залученням коштів з держбюджету. Остаточні висновки аудиту можна дізнатися у грудні 2023-го після його завершення», – йдеться у повідомленні.

На початку будівництва вартість спорткомплексу оцінили у 395,5 млн грн. Площа комплекту – близько 8,5 га приватної землі.

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Проєкт будівництва кілька років тому ухвалила Івано-Франківська ОДА. Рішення будувати біатлонний комплекс на землях, які належать ТОВ «Буковель», ухвалили посадовці місцевої сільської ради, попри те, що у громади є земля в комунальній власності.

До відома, ймовірними інвестором комплексу виступило ТОВ «Буковель», засновниками якого є Захар і Оксана Палиці – син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по «Укрнафті».

Раніше повідомлялося, що служба місцевих автодоріг у Закарпатській області розігрує на тендері капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення Ясиня-Чорна Тиса очікуваною вартістю 595,69 млн грн. Як повідомляв «Главком», заявку подав один учасник – ТОВ «ПБС» з Івано-Франківська. Його ціна – 569 млн грн. За ці гроші фірма готова провести капремонт місцевої дороги протяжністю 7,6 км. Згідно з проєктом, буде замінено асфальтобетонне покриття, встановлено нові та відремонтовано діючі штучні споруди; облаштовано водовідведення та відремонтовано з’їзди. Усі роботи треба виконати до кінця 2023 року.

У селі Чорна Тиса, де ремонтуватимуть дорогу, заплановано будівництво нового гірськолижного курорту. Інвестором виступило ТОВ «Буковель».

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Вже під час вторгнення ТОВ «Буковель» звернулось до тамтешніх сільрад за згодою на будівництво. А у квітні 2023 голова Івано-Франківської Торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт – на часі.

В інтерв'ю «Главкому» новий посол України в Угорщині Федір Шандор різко відгукнувся про анонсований ремонт дороги за 600 млн грн.