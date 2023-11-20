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Держаудитслужба перевіряє сільраду на Закарпатті, на території якої родина нардепа Палиці будує курорт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держаудитслужба перевіряє сільраду на Закарпатті, на території якої родина нардепа Палиці будує курорт
Проєкт будівництва кілька років тому ухвалила Івано-Франківська ОДА
фото: stadiums.at.ua

На початку будівництва вартість спорткомплексу оцінили у 395,5 млн грн

Держаудитслужба перевіряє Поляницьку сільраду, яка будує новий  біатлонний комплекс на приватній ділянці ТОВ «Буковель», яке належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.  Про це повідомила пресслужба Держаудитслужби України.

 «Перевірка проводиться, щоб запобігти можливим ризикам втрати майна біатлонного комплексу, що будується на території ТОВ «Буковель» із залученням коштів з держбюджету. Остаточні висновки аудиту можна дізнатися у грудні 2023-го після його завершення», – йдеться у повідомленні.

На початку будівництва вартість спорткомплексу оцінили у 395,5 млн грн. Площа комплекту – близько 8,5 га приватної землі.

Проєкт будівництва кілька років тому ухвалила Івано-Франківська ОДА. Рішення будувати біатлонний комплекс на землях, які належать ТОВ «Буковель», ухвалили посадовці місцевої сільської ради, попри те, що у громади є земля в комунальній власності.

До відома, ймовірними інвестором комплексу виступило ТОВ «Буковель», засновниками якого є Захар і Оксана Палиці – син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по «Укрнафті».

Раніше повідомлялося, що служба місцевих автодоріг у Закарпатській області розігрує на тендері капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення Ясиня-Чорна Тиса очікуваною вартістю 595,69 млн грн. Як повідомляв «Главком», заявку подав один учасник – ТОВ «ПБС» з Івано-Франківська. Його ціна – 569 млн грн. За ці гроші фірма готова провести капремонт місцевої дороги протяжністю 7,6 км. Згідно з проєктом, буде замінено асфальтобетонне покриття, встановлено нові та відремонтовано діючі штучні споруди; облаштовано водовідведення та відремонтовано з’їзди. Усі роботи треба виконати до кінця 2023 року.

У селі Чорна Тиса, де ремонтуватимуть дорогу, заплановано будівництво нового гірськолижного курорту. Інвестором виступило ТОВ «Буковель».

Вже під час вторгнення ТОВ «Буковель» звернулось до тамтешніх сільрад за згодою на будівництво. А у квітні 2023 голова Івано-Франківської Торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт – на часі.

В інтерв'ю «Главкому» новий посол України в Угорщині Федір Шандор різко відгукнувся про анонсований ремонт дороги за 600 млн грн. 

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Теги: Держаудитслужба Ігор Палиця Закарпаття

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