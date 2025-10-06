Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держприкордонслужба пояснила, чому розформовує підрозділ Касьянова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Держприкордонслужба пояснила, чому розформовує підрозділ Касьянова
Підрозділ, в якому служив Касьянов, було введено у штат одного з прикордонних загонів у квітні минулого року
фото: Facebook/Юрій Касьянов

Рішення про розформування підрозділу було ухвалено після оцінювання його результативності

Рішення розформувати роту ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби, яку створив фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, було ухвалено через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Підрозділ, в якому служив Касьянов, ввели у штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. На початку він складався з понад 40 військовослужбовців, але після низки реорганізацій штат збільшився до сотні.

За словами речника ДПСУ, протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тис. грн. У 2025 році підрозділ здійснив 12 виїздів, під час яких використав 299 БПЛА. При цьому Демченко заявив, що для підрозділу орендували приміщення, забезпечували його озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспорту (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тонн пального (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Демченко стверджує, що за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога. «У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління», – каже він.

Прикордонник додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. За його словами, вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, керівник ДК 8 у складі Держприкордонслужби Юрій Касьянов заявив про безпідставне розформування цього підрозділу, який завдавав ударів безпілотниками вглиб російської території. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді відгукнувся на його заклик зберегти фахівців і не розпорошувати людей з досвідом і відповідною кваліфікацією.

До слова, з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, було створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Андрій Демченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Демченко: перекидання великої кількості військ потребує часу, і розвідка зможе це помітити
Навчання «Захід-2025»: прикордонники назвали кількість росіян в Білорусі
12 вересня, 13:25
Чоловіки віком 18-22 років мають право виїжджати з України
Нардепа вразила відповідь ДПСУ про статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років
9 вересня, 15:13
За словами прикордонника, чоловік прибув до США, де зможе попрощатися зі своєю донькою
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
17 вересня, 15:33

Події в Україні

Держприкордонслужба пояснила, чому розформовує підрозділ Касьянова
Держприкордонслужба пояснила, чому розформовує підрозділ Касьянова
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ISW пояснив, як американські ракети Tomahawk вплинуть на перебіг війни
ISW пояснив, як американські ракети Tomahawk вплинуть на перебіг війни

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua