Держприкордонслужба пояснила, чому розформовує підрозділ Касьянова

Підрозділ, в якому служив Касьянов, було введено у штат одного з прикордонних загонів у квітні минулого року

Рішення про розформування підрозділу було ухвалено після оцінювання його результативності

Рішення розформувати роту ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби, яку створив фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, було ухвалено через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Підрозділ, в якому служив Касьянов, ввели у штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. На початку він складався з понад 40 військовослужбовців, але після низки реорганізацій штат збільшився до сотні.

За словами речника ДПСУ, протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тис. грн. У 2025 році підрозділ здійснив 12 виїздів, під час яких використав 299 БПЛА. При цьому Демченко заявив, що для підрозділу орендували приміщення, забезпечували його озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспорту (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тонн пального (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Демченко стверджує, що за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога. «У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління», – каже він.

Прикордонник додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. За його словами, вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, керівник ДК 8 у складі Держприкордонслужби Юрій Касьянов заявив про безпідставне розформування цього підрозділу, який завдавав ударів безпілотниками вглиб російської території. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді відгукнувся на його заклик зберегти фахівців і не розпорошувати людей з досвідом і відповідною кваліфікацією.

До слова, з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, було створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.