Навчання «Захід-2025»: прикордонники назвали кількість росіян в Білорусі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Навчання «Захід-2025»: прикордонники назвали кількість росіян в Білорусі
Андрій Демченко: перекидання великої кількості військ потребує часу, і розвідка зможе це помітити
фото з відкритих джерел

ДПСУ відслідковує кількість російських військових у білоруських навчаннях «Захід-2025»

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) наразі не фіксує значного скупчення російських військ на території Білорусі. Російські військові раніше прибули на спільне навчання «Захід-2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, чисельність російського контингенту, що прибув на навчання, суттєво менша, ніж у 2023 році, коли в Білорусі перебувало близько 10–12 тисяч російських військових. Речник зазначив, що Україна продовжує уважно стежити за ситуацією та укріплювати оборону вздовж кордону.

На запитання щодо можливості швидкої зміни ситуації Андрій Демченко відповів, що перекидання великої кількості військ потребує часу, і розвідка зможе це помітити.

«Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз ми не спостерігаємо. На щастя, якогось ударного угруповання й до цього не формувалося», – підсумував речник ДПСУ, але додав, що розслаблятися не варто, оскільки не можна виключати ні провокацій, ні інформаційного впливу.

Нагадаємо, Польща розгортає близько 40 тис. солдатів на кордонах країни з Білоруссю та Росією на тлі посилення напруженості після масштабного вторгнення дронів у середу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Очікується, що в періодичних спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою «Захід-2025» візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення про розгортання близько 40 тис. своїх солдатів поблизу східного кордону.

Як відомо, у Білорусі в неділю, 31 серпня, стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» і «Ешелон-2025». У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За особистим розпорядженням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка навчання були перенесені вглиб території країни. «Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували в різного роду інсинуаціях і можливих провокаціях», – сказав начальник білоруського генштабу генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, в рамках маневрів буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї, проте сама ядерна зброя використовуватися не буде. 

Теги: Білорусь військові навчання росія Держприкордонслужба

