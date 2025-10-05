Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Бійці ДК 8 звернулися до Зеленського із закликом зберегти підрозділ
фото з відкритих джерел

За словами Роберта Бровді, перехід групи Касьянова до СБС залежить, окрема, «від готовності його команди реально працювати»

Керівник ДК 8 у складі Держприкордонслужби Юрій Касьянов заявив про безпідставне розформування цього підрозділу, який завдавав ударів безпілотниками вглиб російської території. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді відгукнувся на його заклик зберегти фахівців і не розпорошувати людей з досвідом і відповідною кваліфікацією. Про це повідомляє «Главком».

У неділю, 5 жовтня, у своєму дописі в соцмережі Facebook Касьянов заявив про свій намір вийти з протестом на Майдан, щоб привернути увагу до ситуації президента Зеленського.

«Нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генеральського недоумства і «політичної» доцільності. Ми не бунтуємо, не мітингуємо, не висуваємо політичних вимог. Ми хочемо лише одного – воювати у складі підрозділу», – ідеться у дописі.

Юрій Касьянов повідомив, що бійці його підрозділу бомбили аеродроми «Курськ», «Шайковка», «Дягілево», «Сеща» та інші.

«Ми знищували системи ППО С-300, склади ПММ і боєприпасів, енергетичні об’єкти. На кілька місяців зупиняли найважливіший російський оборонний завод «Кремній-Ел». Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. В ході нашої операції росіяни збили свій же вертоліт Мі-28 під Москвою навесні цього року. Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі», – перелічив досягнення підрозділу ДК 8 Юрій Касьянов.

Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр фото 1

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді відреагував на ситуацію, повідомивши у своєму дописі на Facebook, що перебуває на зв’язку із Юрієм Касьяновим, займаючись пошуками рішення.

За його словами, перехід групи Касьянова до СБС залежить «від нього особисто, від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати».

«У нас в СБС працюють всі і багато. Без хочу-не-хочу, буду-не-буду, і літають туди, куди доцільно, а не з власної забаганки; але всі знають, що двері на вихід відкриті нон-стоп. Тому і СЗЧ на пальцях однієї руки. Хто не працює, того я прошу особисто у більшості випадків, період кумівства та «своячества» перегорнуто», — написав командувач СБС.

Він також зазначив, що «відео 23 року (тобто атака на Кремль, – ред.) нікому не достатньо для прийняття не емоційних рішень».

Мадяр зауважив, що однією з проблем є те, що група Касьянова належить до ДПСУ, а не ЗСУ. «За роки війни ми забрали лише одного прикордонника, і то був дуже довгий процес», – наголосив він.

Поза тим Робет Бровді запевнив, що вони з Касьяновим уже визначили порядок дій.

«Без сварок, взаємоповажливо та наразі – на конструктиві. І це було обговорено і підкріплено конкретними діями до «картонних» страйків та анонсованого Майдану. Тому не підтримую, але терплячий і дію згідно з домовленостями», – заявив він.

Нагадаємо, з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, було створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Раніше президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Збройних силах України. Так, Вадима Сухаревського було звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України. Його посаду обійняв Роберт Бровді, який є засновником «Птахів Мадяра» (нині 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ).

Читайте також:

Теги: армія кадрові зміни росіяни Роберт Бровді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20
Ексмер Херсона після звільнення з полону
Ексмер Херсона, який пробув три роки в полоні, звернувся до влади із проханням
9 вересня, 11:32
Ігор Луценко: «Військових женуть, як прокажених, з них луплять три ціни – і військові терплять»
«Армія бомжів»: військові скаржаться на захмарну вартість оренди житла в прифронтових районах
8 вересня, 11:49
Максим Суворов народився 5 червня 2007 року
Сили оборони ліквідували наймолодшого окупанта
8 вересня, 19:30
Головне завдання Wisent 1 MC – робити проходи у мінному полі
Бійці ЗСУ показали інженерну машину, яка трощила «зуби дракона» на Курщині
13 вересня, 21:13
Президент Зеленський планує чергову серію зустрічей із світовими лідерами для обговорення безпеки та підтримки України
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
22 вересня, 13:54
Журналіст Дмитро Карпенко (зліва), полонений лікар ( у центрі) та командир батальйону «Сибір» (справа) під час інтерв'ю
Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося
20 вересня, 18:14
Окупанта обміняли та знову відправили на фронт
Чиновники приховали від родини, що окупант повернувся з полону, та знову відправили його на фронт
28 вересня, 21:14
Відключення світла у Чернігові після російського обстрілу
У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
Сьогодні, 15:50

Події в Україні

Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
Росія почала вербувати найманців для війни у новій країні
Росія почала вербувати найманців для війни у новій країні
На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина
На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина
«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу
«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua