Нардепа вразила відповідь ДПСУ про статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років

Прикордонники зробили заяву про статистику виїзду чоловіків за кордон

Народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Державної прикордонної служби із запитом, аби з’ясувати, скільки чоловіків віком від 18 до 22 років скористалися правом виїзду за кордон після зняття обмежень. У відповіді прикордонники повідомили, що такої статистики вони не ведуть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа в Telegram.

«Хотів дізнатися у Держприкордонслужби скільки ж чоловіків 18-22 роки скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється ми навіть таку статистику не ведемо», – написав Железняк.

фото: Залізний нардеп/Telegram

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше зазначалося, що після набуття чинності закону, що дозволив виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 22 років, різкого збільшення пасажиропотоку на кордоні не зафіксовано. Таку заяву зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.