Головком ЗСУ анонсував створення нового роду військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Головком ЗСУ анонсував створення нового роду військ
За словами Сирського, дрони-перехоплювачі знищують «шахеди» з ефективністю 70%
фото: Telegram/Олександр Сирський

У Повітряних силах зʼявиться новий рід військ – безпілотні системи ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Повітряних силах ЗСУ формується новий рід військ. Мова про безпілотні системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала.

«Захист мирних жителів, захист критичних об'єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Для того, щоб розв'язати це питання, поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони», – каже Сирський.

Головком пояснив, що йдеться про дрони-перехоплювачі, які знищують «шахеди» з ефективністю 70% і більше. Наразі створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами.

Крім того, розвиваються й інші напрямки, зокрема нарощується кількість бойових гелікоптерів, які інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Також посилюється напрямок легкомоторної авіації з кулеметними установками, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні незабаром з'явиться новий вид військ – окремі штурмові війська. «Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. «Руські» вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі», – розповів під час зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський. 

До слова, з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, було створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Теги: системи ППО Олександр Сирський

