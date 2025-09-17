Головна Країна Суспільство
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
За словами прикордонника, чоловік прибув до США, де зможе попрощатися зі своєю донькою
фото з відкритих джерел

Батько вбитої українки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру

Інформація про те, що українські прикордонники не випустили батька загиблої у США українки Ірини Заруцької на похорон, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Держприкордонслужби Андрія Демченка, якого цитує «Укрінформ».

Прикордонник наголосив, що повідомлення про заборону на виїзд для батька вбитої, які поширили ЗМІ, є абсурдними. За словами речника ДПСУ, батько Заруцької не отримував відмову в пунктах пропуску.

«Дійсно, ми бачили повідомлення, які ходили про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з дочкою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які поширювалися на різних інформаційних ресурсах, зокрема з посиланням на закордонні медіа, не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України», – зазначив він.

Водночас Демченко повідомив, що батькові Заруцької надали допомогу в оформленні необхідних документів для в'їзду в США. «Зараз можу констатувати, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він уже прибув до США, де зможе попрощатися зі своєю донькою», – повідомив Демченко.

Раніше британський таблоїд Daily Mail написав, що батько загиблої Станіслав Заруцький нібито «не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку».

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

