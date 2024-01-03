Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Десантники показали, як дрон вивів із полону українського бійця (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантники показали, як дрон вивів із полону українського бійця (відео)
Дрон допоміг відбити українського військового в окупантів
фото з відкритих джерел

Знищивши окупантів за допомогою скидів, бійці помітили у траншеї зв’язаного українського військовослужбовця

У 95 окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України розповіли, як їхній оператор дрона вивів з російського полону українського солдата. На сторінці бригади у мережі Facebook військові розказали, що того дня десантники працювали по ділянці, яку контролювали російські загарбники. Знищивши окупантів за допомогою скидів, бійці помітили у траншеї зв’язаного українського військовослужбовця з іншої бригади.

«Наш оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого – миготіти вогниками на «Мавіку». Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном. Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий «орк». Росіянин не бачив нашу «пташку», на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу», – розповів командир групи безпілотних систем «Шериф».

Нагадаємо, під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон. 

Теги: полон граната військові Facebook звільнення відео росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль розгорнув у Білорусі десантно-штурмові батальйони та спецназ
У Білорусі знову активізувалися російські десантники – ISW
18 грудня, 2023, 08:31
Загнаний у пастку окупант застрелився
Українські десантники загнали окупантів у пастку (відео 18+)
3 грудня, 2023, 16:34
На відео 79 десантно-штурмової бригади показано удар українських сил по колоні ворожої техніки
Десантники показали, як відбивали нічний штурм ворога (відео)
7 листопада, 2023, 08:21

Події в Україні

Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні
Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні
Військовий розповів, яка зброя може допомогти ЗСУ прогнати ворога до кордонів
Військовий розповів, яка зброя може допомогти ЗСУ прогнати ворога до кордонів
Десантники показали, як дрон вивів із полону українського бійця (відео)
Десантники показали, як дрон вивів із полону українського бійця (відео)
На півдні ЗСУ знищили російський новітній радар за $250 млн (відео)
На півдні ЗСУ знищили російський новітній радар за $250 млн (відео)
Партизани анонсували нищівні операції: що чекає на окупантів
Партизани анонсували нищівні операції: що чекає на окупантів
Обстріл Харкова та «бавовна» у Білгороді: головне за ніч
Обстріл Харкова та «бавовна» у Білгороді: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
55K
Як росіяни брали Україну 106 років тому. Чи вчить нас чогось історія?
21K
Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок
16K
Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського
15K
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
12K
Українські біженці у Ірландії отримають нову безкоштовну можливість

Новини

ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Вчора, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Вчора, 05:12

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua