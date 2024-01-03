Десантники показали, як дрон вивів із полону українського бійця (відео)

Знищивши окупантів за допомогою скидів, бійці помітили у траншеї зв’язаного українського військовослужбовця

У 95 окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України розповіли, як їхній оператор дрона вивів з російського полону українського солдата. На сторінці бригади у мережі Facebook військові розказали, що того дня десантники працювали по ділянці, яку контролювали російські загарбники. Знищивши окупантів за допомогою скидів, бійці помітили у траншеї зв’язаного українського військовослужбовця з іншої бригади.

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«Наш оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого – миготіти вогниками на «Мавіку». Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном. Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий «орк». Росіянин не бачив нашу «пташку», на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу», – розповів командир групи безпілотних систем «Шериф».

Нагадаємо, під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон.