Десантники показали українців, що чекали на «руський мір»

На вітання «Слава Україні!» жінка та чоловік відповіли: «Нет, слава России»

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади показали українців, які чекали на «руський мір». Їх разом із військовою контррозвідкою СБУ десантники виявили під час здійснення фільтраційних заходів на звільнених територіях.

На вітання «Слава Україні!» жінка та чоловік на відео відповіли: «Нет, слава России».

«Зачистка таких «ждунів» – це питання безпеки тилу. Росіяни намагаються працювати тут із залишками проросійських громадян, які навіть за роки повномасштабної війни не змінили свої погляди. І саме на таких «любителів руського міру» досі робить ставку РФ. З них формують сітки інформаторів, навідників, корегувальників, агітаторів. Тому ефективна робота військової контррозвідки СБУ із затримання симпатиків окупантів не дає РФ формувати свою агентурну мережу», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці.

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.