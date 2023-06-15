Десятки «Шахедів» і крилаті ракети: дані Генштабу про нічний терор

Іранські «Шахеди» Росія запускала з північного та південного напрямків

Ракети влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині

Уночі з 00:20 по 04:30 15 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу Shahed. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 червня.

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Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині.

Іранські «Шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено.

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За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та сім іранських ударних дронів типу Shahed.

Під час атаки знищено дев’ять повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та шість іранських ударних дронів Shahed.

Всього, протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

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Нагадаємо, вночі в Одесі та Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

За попередніми даними, окупанти атакували Одеську область 13 іранськими дронами. Всі «Шахеди» були знищені силами ППО.

В Україні двічі за ніч оголошувала масштабна повітряна тривога. Перша – через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже пів години.

Друга повітряна тривога тривала з 3:26 до 04:52. Небезпека охоплювала більшість українських областей. Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 із Каспійського напрямку. Крім того, фіксувалася загроза атаки безпілотників із півдня.