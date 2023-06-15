В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 3:26 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека поширилася на більшість українських областей. Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 із Каспійського напрямку. Крім того, фіксується загроза атаки безпілотників із півдня.

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Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 3:30:

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Нагадаємо, що це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже півгодини.