В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
О 3:26 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека поширилася на більшість українських областей. Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 із Каспійського напрямку. Крім того, фіксується загроза атаки безпілотників із півдня.
Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.
Мапа тривог станом на 3:30:
Нагадаємо, що це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже півгодини.
Коментарі — 0