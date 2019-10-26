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    Фото

    Дочь певицы Веры Брежневой порадовала поклонников пляжным фото

    • Розсилка
    Дочь певицы Веры Брежневой порадовала поклонников пляжным фото
    instagram.com/sonyaxkiperman

    Новое фото Сони Киперман в ее Instagram вызвало настоящий ажиотаж

    Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, не часто публикует новые фотографии в своем блоге. Но каждая публикация вызывает ажиотаж! 

    Так случилось и на днях, когда девушка опубликовала летнее фото в мини-бикини, демонстрируя все прелести своей фигуры. «Скучаю по лету», — коротко подписала Соня свой снимок.

    Подписчики девушки сразу же принялись его комментировать, отмечая, что у нее прекрасная фигура и она очень похожа на свою красавицу-маму. 

    «Такая женщина красивая», «Вау-вау, красотка», «Прекрасная», «Грудь-огонь», «Очень, очень крутая фотка», «Красивая и стройная — как мама», — пишут комментаторы.

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    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman
    instagram.com/sonyaxkiperman

    К слову, Вера тоже не осталась в стороне и присоединилась к комментариям. «Моя любовь», — написала певица под снимком дочери.  

    Джерело: viva.ua

    знаменитости фотография певица Instagram
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