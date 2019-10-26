Дочь певицы Веры Брежневой порадовала поклонников пляжным фото
Новое фото Сони Киперман в ее Instagram вызвало настоящий ажиотаж
Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, не часто публикует новые фотографии в своем блоге. Но каждая публикация вызывает ажиотаж!
Так случилось и на днях, когда девушка опубликовала летнее фото в мини-бикини, демонстрируя все прелести своей фигуры. «Скучаю по лету», — коротко подписала Соня свой снимок.
Подписчики девушки сразу же принялись его комментировать, отмечая, что у нее прекрасная фигура и она очень похожа на свою красавицу-маму.
«Такая женщина красивая», «Вау-вау, красотка», «Прекрасная», «Грудь-огонь», «Очень, очень крутая фотка», «Красивая и стройная — как мама», — пишут комментаторы.
К слову, Вера тоже не осталась в стороне и присоединилась к комментариям. «Моя любовь», — написала певица под снимком дочери.
Джерело: viva.ua