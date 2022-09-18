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Дівчина рашиста просить привезти людську голову з війни (аудіо)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дівчина рашиста просить привезти людську голову з війни (аудіо)
Російські жінки закликають привозити «трофеї» з убитих українців 
фото з відкритих джерел

Мрії росіянки шокують жорстокістю 

У телефонній розмові окупанта з його дівчиною, яку оприлюднила Служба безпеки України, росіянка просить привезти їй з війни нелюдські подарунки. Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, – ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я.

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до приватної військової компанії «Вагнер» і тоді він зможе подарувати їй навіть дещо більше.

«Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как «вагнера» отрезали голову мужику…», – ділиться жінка планами з майбутнього подружнього життя.

Більше того, дівчина, вихована на «великій» російській культурі, мріє використати «хахляцкий китель» у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

«Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться», – наголошує загарбнику кохана. Хоча він прагне якраз якнайшвидше залишити війну.

Аморальність російського війська давно пробила чергове дно. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним. 

Нагадаємо, інший окупант розповів, чим насправді займається в Україні (аудіо).

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Теги: чоловік жінка військові окупанти

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