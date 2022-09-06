Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашист бідкається рідним, що хоче відмовитись від служби: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашист бідкається рідним, що хоче відмовитись від служби: перехоплення (аудіо)
Бойовиків «ДНР» змушують йти в наступ
фото ілюстративне

Командир натякає рашистам, які не хочуть воювати, щоб вони складає зброю

Бойовики незаконних збройних формувань «ДНР» не хочуть воювати. Про це свідчить чергова телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка Міноборони.

Рашист скаржиться дружині, що не хоче йти в наступ. Вона в свою чергу стверджує, що закону такого немає, щоб їх змусили наступати.

«Нах*р тобі ці гроші вже? Просто набридло», – каже дружина.

Окупант відповідає, що говорив про це з командиром.

«Ми ж сьогодні так йому і сказали: «нах*р мені твої гроші, бл**ь – вези додому», а він типу натякає про складення зброї. А я кажу «ми складати зброю не будемо», тому що це дезертирство, розумієш, це тюрма», – додає рашист.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: гроші наступ перехоплення рашист розвідка війна «ДНР»

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни втрачають в Україні танки і життя
Рашист розповів про підбитий танк та численні жертви: перехоплення ГУР
28 серпня, 09:48
Загарбник розповідає про постійні обстріли з різної зброї і втрати вищого керівництва
Рашист жаліється рідним на відсутність ротації: перехоплення розвідки (аудіо)
10 серпня, 11:46
Росіяни навмисне вдарили по казармам з полоненими
Окупанти розповіли, як влаштували удар по Оленівці: перехоплення СБУ
29 липня, 17:50

Події в Україні

Удар по багатоповерхівці в Харкові: поліція показала наслідки (фото, відео)
Удар по багатоповерхівці в Харкові: поліція показала наслідки (фото, відео)
Мер Харкова повідомив про ще один приліт в місті
Мер Харкова повідомив про ще один приліт в місті
Рашист бідкається рідним, що хоче відмовитись від служби: перехоплення (аудіо)
Рашист бідкається рідним, що хоче відмовитись від служби: перехоплення (аудіо)
Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
125K
У кількох областях прогриміли вибухи
77K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
51K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
33K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
28K
Боїться за посаду. Шойгу вигадав, чим похвалитися перед Путіним

Новини

Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Вчора, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Вчора, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Вчора, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Вчора, 18:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту