Рашист бідкається рідним, що хоче відмовитись від служби: перехоплення (аудіо)

Командир натякає рашистам, які не хочуть воювати, щоб вони складає зброю

Бойовики незаконних збройних формувань «ДНР» не хочуть воювати. Про це свідчить чергова телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка Міноборони.

Рашист скаржиться дружині, що не хоче йти в наступ. Вона в свою чергу стверджує, що закону такого немає, щоб їх змусили наступати.

«Нах*р тобі ці гроші вже? Просто набридло», – каже дружина.

Окупант відповідає, що говорив про це з командиром.

«Ми ж сьогодні так йому і сказали: «нах*р мені твої гроші, бл**ь – вези додому», а він типу натякає про складення зброї. А я кажу «ми складати зброю не будемо», тому що це дезертирство, розумієш, це тюрма», – додає рашист.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.