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Для досягнення своєї мети в Україні Путін використовує два інструменти – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Для досягнення своєї мети в Україні Путін використовує два інструменти – ISW
Плани Путіна захопити Україну не змінилися
фото з відкритих джерел

Путін може створювати умови для третьої військової операції

Цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні не змінилися. Він продовжує переслідувати максималістські цілі, використовуючи численні механізми, спрямовані на те, щоб змусити українців вести переговори на умовах Росії та, ймовірно, піти на превентивні поступки, дуже вигідні для Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Для досягнення своєї кінцевої мети Путін використовує два військові інструменти: відновлення контролю над Україною та отримання великих територіальних поступок від України. 

Аналітики вважають, що нинішні наступальні дії окупантів у Донецькій області, зокрема навколо Бахмута та в районі Авдіївки, і триваюча кампанія масованих ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України направлені на те, щоб створити умови для примусу України до переговорів. «Путін, ймовірно, сподівається, що ці наступальні операції загрожуватимуть здатності України захищати територію та завдадуть значної шкоди українській бойовій потужності, тому Україна не матиме іншого вибору, окрім як вести переговори про припинення вогню, поступитися на умовах Росії та, зрештою, дати російським військам час відновити свою позицію і нові наступальні операції в майбутньому. Масовані російські ракетні удари по критичній українській інфраструктурі є другою військовою спробою Путіна змусити Україну здатися або розпочати переговори на умовах Путіна», – зазначається у звіті ISW.

Проте, ці два військові інструменти не спромоглися змусити Україну вести переговори чи пропонувати превентивні поступки, і Україна зберегла ініціативу на полі бою після двох послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях. 

У зв’язку з цим аналітики вважають, що Путін може створювати умови для третьої військової операції в тому випадку, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити його цілі, готуючись до нового наступу на Україну взимку 2023 року.

Ключові висновки ISW за 15 грудня:

  • Можливо, Росія ставить умови для проведення нового наступу на Україну — можливо, на Київ — взимку 2023 року. Цілі президента Росії Володимира Путіна в Україні не змінилися.
  • Путін використовує дві одночасні військові дії для досягнення своєї мети завоювання України та отримання значних поступок. Ймовірно, Путін створює умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки.
  • Російські сили, можливо, створюють умови для нападу з території Білорусі, хоча ISW продовжує оцінювати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні.
  • Повідомляється, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська продовжували оборону на лівому березі Дніпра на півдні України.
  • Російський офіцерський корпус продовжує нести великі втрати в Україні.
  • Українські партизани здійснили диверсійний напад на трансформаторну підстанцію в Бердянську Запорізької області.
Для досягнення своєї мети в Україні Путін використовує два інструменти – ISW фото 1
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Теги: путін окупанти Україна росія війна

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