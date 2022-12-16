«РФ повинна вивести війська з України»: Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію

Резолюція «вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком».

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Цікаво, що резолюцію підтримали 82 країни, 80 утрималися та 13 висловилися проти. Резолюція «вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

У тексті резолюції також міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

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Серед них, згідно з документом, дискримінаційні заходи та методи, довільні затримання та арешти, тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження.

Згадуються також сексуальне та гендерне насильство, у тому числі з метою змусити затриманих осіб свідчити проти себе чи співпрацювати із силовиками.

Країни, які голосували проти документа: Росія, Білорусь, Зімбабве, Іран, Китай, КНДР, Куба, Малі, Нікарагуа, Сирія, Судан, Еритрея, Ефіопія.