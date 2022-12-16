Головна Світ Політика
search button user button menu button

«РФ повинна вивести війська з України»: Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію

Юрій Лящук
glavcom.ua
«РФ повинна вивести війська з України»: Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію
Резолюцію підтримали 82 країни
фото ілюстративне

Резолюція «вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком».

Цікаво, що резолюцію підтримали 82 країни, 80 утрималися та 13 висловилися проти. Резолюція «вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

У тексті резолюції також міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

Серед них, згідно з документом, дискримінаційні заходи та методи, довільні затримання та арешти, тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження.

Згадуються також сексуальне та гендерне насильство, у тому числі з метою змусити затриманих осіб свідчити проти себе чи співпрацювати із силовиками.

Країни, які голосували проти документа: Росія, Білорусь, Зімбабве, Іран, Китай, КНДР, Куба, Малі, Нікарагуа, Сирія, Судан, Еритрея, Ефіопія.

Читайте також: Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України
Теги: війна Україна ООН росія Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні 10 млн українських споживачів знеструмлені
Атака Росії на енергосистему України. Генсек ООН звернувся до всього світу
14 грудня, 04:18
До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
Вчора, 10:01
Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання
Росія обстріляла об’єкт ДТЕК. Його відключено від енергосистеми
Вчора, 20:38

Політика

«РФ повинна вивести війська з України»: Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію
«РФ повинна вивести війська з України»: Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію
Пентагон оголосив про розширення навчання українських військових
Пентагон оголосив про розширення навчання українських військових
Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України
Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
11K
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
7993
У Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод (відео)
7682
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
7545
День працівників суду. Зеленський оригінально привітав одіозного суддю Вовка

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту