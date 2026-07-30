У Радушному російський удар забрав життя цілої родини: що відомо про сім'ю Воронових

За її словами, врятованих хлопчиків віком шість і 15 років разом із матір'ю госпіталізували. Вони жили по сусідству з родиною Воронових

У ніч на 30 липня російська ракета влучила у приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Під завалами загинули члени багатодітної родини Воронових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві видання «Свої. Кривий Ріг» та Перший Міський телеканал.

За даними місцевих журналістів, загинули 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена. Разом із ними під час удару в будинку перебували семеро неповнолітніх дітей та півторарічний онук Артем.

Родина виховувала десятьох дітей. Найстарший син нині служить у Збройних силах України, ще одна донька та син перебували за кордоном. Також жива бабуся родини.

Серед дітей, які перебували вдома в момент удару, – 17-річний Марк, який навчався у Кривому Розі на залізничника, а також його молодші брати й сестри: Домініка, Віоріка, Захарій, Азарій Ілай, Вероніка та Емілія. Через масштабні руйнування частину загиблих доведеться впізнавати за фрагментами тіл.

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Місцеві медіа зазначають, що рятувальна операція тривала кілька годин. Спочатку рятувальники дістали з-під завалів тіла шістьох загиблих, однак пошуки тривали, оскільки в родини майже не залишалося надії знайти когось живим.

Сусідка Наталія розповіла, що після вибуху люди кинулися рятувати дітей із сусіднього будинку. «Ми підбігли, почали розгрібати завали. Розкидали кришу, дістали старшого. Менший був ще нижче під ліжком. Поки діставали, загорілася хата. Усі сусіди почали з відрами гасити будинок. Полум’я було високе, ще й газ. Поки приїхали усі служби ми змогли розкопати двох дітей. А тих вісім діточок і батьків із багатодітної родини ходили слухали, але ніхто не відзивався…», – згадує жінка.

За її словами, врятованих хлопчиків віком шість і 15 років разом із матір'ю госпіталізували. Вони жили по сусідству з родиною Воронових.

Під час розбору завалів вдалося врятувати лише собаку родини на кличку Роккі. За словами журналістів місцевого видання, пес став єдиним, хто вижив у будинку після російського удару.

Місцеві журналісти називають трагедію однією з найстрашніших для Криворіжжя за час повномасштабної війни. За їхніми даними, одна ракета практично знищила всю багатодітну родину.