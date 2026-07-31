Поліція показала перші хвилини після удару РФ по будинку у Радушному, де загинула родина Воронових

У ніч проти 30 липня Росія вдарила по оселі багатодітної сім'ї Воронових

Патрульна поліція оприлюднила перші кадри з місця російського ракетного удару по житловому будинку на Криворіжжі, внаслідок якого загинула багатодітна родина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію України.

У поліції зазначили, що після вибуху правоохоронці одразу прибули на місце атаки та долучилися до ліквідації її наслідків. «Ворожа ракета забрала найцінніше – людські життя. Серед загиблих і поранених, на жаль, є діти. Вщент зруйновано будинок звичайної родини – дім, наповнений любов'ю та дитячим сміхом», – йдеться у повідомленні.

Також у поліції розповіли, що їхні співробітники разом із рятувальниками, медиками та місцевими жителями розбирали завали й допомагали постраждалим.

«Почувши вибух, ми негайно прибули на місце події. Спільно з рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами розбирали завали, допомагали постраждалим та забезпечували безперешкодну роботу екстрених служб під час ліквідації наслідків обстрілу», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки було повністю зруйновано приватний житловий будинок. Загинула багатодітна родина Воронових