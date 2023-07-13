Каховська ГЕС через місяць після підриву: в мережі з'явилися відео

Від Каховської ГЕС залишились лише одні руйнування

Російські окупанти трохи більше як місяць тому, 6 червня 2023 року, підірвали Каховську ГЕС. Станція за лічені години пішла під воду. Проросійські медіа опублікували відео, на яких показано стан Каховської ГЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На оприлюднених кадрах можна побачити, що від Каховської ГЕС залишились одні руйнування. Підрив дамби спричинив пошкодження декількох будівель, які розташовані поряд зі станцією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що річку Дніпро в районі міста Запоріжжя нині можна просто перейти − рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра.

До слова, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС російські терористи почали ховати загиблих в братських могилах.

Зазначається, що через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.