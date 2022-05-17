Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві

Посол Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю

У Києві у вівторок, 17 травня, відновило роботу посольство Ізраїлю в Україні. Посол Михайло Бродський підняв прапор біля будівлі дипломатичного представництва. Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

«Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Києві», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві. Нагадаємо, у неділю, 8 травня, до Києва повернулися дипломати, що працюють у посольстві США в Україні, а також тимчасова повірена Крістіна Квін. Також Австрія повернула своє посольство в Київ.