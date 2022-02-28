До Миколаєва з двох напрямків йдуть колони загарбників

Мешканці Миколаєва готуються зі зброєю зустріти російських окупантів

До Миколаєва з двох напрямків наближаються великі колони техніки російської загарбницької армії. Про це повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

«Готуйтеся, сьогодні йдуть орки й нападають. Велика колона техніки по двух напрямках на підході. Чоловіки, готуйтеся всі до зброї й палити їх чим завгодно. Жінки – вдома», – написав він у Telegram.

Кім повідомив, що зараз містом пересуваються наші машини, спецмашини. «Ні в кого не стріляйте! Це наші машини!» – закликав він.

«У нас ще година-дві. Якщо буде прорив, я всім повідомлю! Діятимемо за ситуацією. Зараз не потрібно пересуватися містом!» – додав голова Миколаївської ОДА.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.