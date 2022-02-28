  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    До Миколаєва з двох напрямків йдуть колони загарбників

    Російська військова техніка наближається до Миколаєв - До Миколаєва з двох напрямків йдуть колони загарбників
    Російська військова техніка наближається до Миколаєв
    фото з відкритих джерел

    Мешканці Миколаєва готуються зі зброєю зустріти російських окупантів

    До Миколаєва з двох напрямків наближаються великі колони техніки російської загарбницької армії. Про це повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

    «Готуйтеся, сьогодні йдуть орки й нападають. Велика колона техніки по двух напрямках на підході. Чоловіки, готуйтеся всі до зброї й палити їх чим завгодно. Жінки – вдома», – написав він у Telegram.

    Кім повідомив, що зараз містом пересуваються наші машини, спецмашини. «Ні в кого не стріляйте! Це наші машини!» – закликав він.

    «У нас ще година-дві. Якщо буде прорив, я всім повідомлю! Діятимемо за ситуацією. Зараз не потрібно пересуватися містом!» – додав голова Миколаївської ОДА.

    Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

    28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.

    Теги: окупанти війна обстріл Миколаїв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До Миколаєва з двох напрямків йдуть колони загарбників