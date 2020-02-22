На Київщині прикордонники зі стріляниною затримали порушника (відео)



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В результаті агресивної поведінки місцевого жителя, до поліції було направлено повідомлення про кримінальне правопорушення

Чоловік погрожував прикордонникам та нецензурно висловлювався у їхній бік

У п’ятницю, 22 лютого, в Київської області прикордонники зі стріляниною затримали порушника, який неодноразово попадався на незаконній ловлі риби. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Як зазначається, співробітники прикордонної служби на березі річки Тетерів біля села Лапутьки виявили автомобіль марки «ЗАЗ» з гумовим човном. Неподалік транспорту знаходився чоловік, який вже декілька разів потрапляв в поле зору прикордонників за незаконний вилов риби.

У зв’язку з цим охоронці кордону попросили громадянина надати документи для перевірки. Проте чоловік раптово почав агресивно поводитися та нецензурно висловлювався у бік прикордонників. Після чого він пригрозив їм фізичною розправою та вдався до втечі.

«З метою затримання даної особи прикордонний наряд був вимушений здійснити два попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею. В ході подальшого переслідування особу було затримано. Ним виявився 41-річний місцевий житель», – додали у пресцентрі.

Згодом за цим фактом на чоловіка було складено адміністративний протокол за статею 185-10 КУпАП (злісна непокора вимозі працівника Державної прикордонної служби України), рішення за яким прийматиме суд.

Крім цього, в результаті агресивної поведінки місцевого жителя, до поліції було направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за статею 342 ККУ (опір члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) та статею 345 ККУ (погроза щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, прикордонники не пустили в Україну росіян, які їхали у Київ читати лекції.

Як повідомлялося, на кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок.