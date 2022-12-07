Допомагав ворогу створювати «філіал» ФСБ: у Херсоні затримано експравоохоронця

В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну «посаду» у псевдооргані окупантів

Зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець

Служба безпеки затримала ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Під час окупації міста він допомагав кадровим співробітникам ФСБ налагоджувати діяльність «місцевого» підрозділу російської спецслужби.

«Цей окупаційний орган під назвою «государственная служба безопасности» мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону. Встановлено, що пособник агресора підшукував «однодумців», яким пропонував вступити до лав «филиалу» ФСБ», – йдеться у повідомленні.

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Також він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України. За даними слідства, зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще у 2010 році.

У поле зору ФСБ він потрапив перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді ворог запросив його допомогти у зборі інформації про суспільно-політичну обстановку в Херсоні. Під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії.

Встановлено, що для підбору «кандидатів» до лав підконтрольного Москві «ФСБ» він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур.

В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну «посаду» у псевдооргані окупантів. Після звільнення міста він намагався «залягти на дно» для уникнення правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за вчинення злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі і тепер він проситься на обмін в РФ . До відома, у Мелітополі СБУ викрила колаборантку, яка віддала школи під казарми .