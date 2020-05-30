Дощі, грози і туман: прогноз погоди в Україні на суботу



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У центральних та Київській областях вранці місцями туман Фото: Главком

У Києві сьогодні вдень помірний дощ, температура 16-18° тепла

У суботу, 30 травня, в Україні очікуються дощі, температура вдень становитиме від 3° тепла у Карпатах до 22° на півдні та сході.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«30 травня в Україні часом дощі, подекуди з грозами, вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях значні. У центральних та Київській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході країни та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°; на півдні та сході країни вночі 10-15°, вдень 17-22°, в Карпатах протягом доби 3-8° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень помірний дощ, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.