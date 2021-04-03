Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві 3 квітня опади не очікуються, температура вдень 8-10° тепла

Середня температура вдень становитиме 8-13° тепла

У суботу, 3 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, у низці областей можливі місцями дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, сьогодні, 3 квітня, синоптики прогнозують вночі у південній частині, центральних (крім Вінницької), східних та Сумській областях, вдень на заході країни, Донеччині та Луганщині невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без істотних опадів.Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на заході та півночі країни місцями 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 3 квітня опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

До слова, напередодні в Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.