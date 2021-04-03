  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на суботу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві 3&nbsp;квітня&nbsp;опади не очікуються, температура вдень 8-10&deg; тепла - Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на суботу
    У Києві 3 квітня опади не очікуються, температура вдень 8-10° тепла
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Середня температура вдень становитиме 8-13° тепла

    У суботу, 3 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, у низці областей можливі місцями дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, сьогодні, 3 квітня, синоптики прогнозують вночі у південній частині, центральних (крім Вінницької), східних та Сумській областях, вдень на заході країни, Донеччині та Луганщині невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без істотних опадів.Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 1-6° тепла, на заході та півночі країни місцями 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

    ukra_02

    У Києві 3 квітня опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

    До слова, напередодні в Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies