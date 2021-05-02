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    Дощі з грозами і тепло до +25: прогноз погоди в Україні на неділю

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    У Києві в неділю вдень температура становитиме 22-24&deg; тепла - Дощі з грозами і тепло до +25: прогноз погоди в Україні на неділю

    У Києві в неділю вдень температура становитиме 22-24° тепла

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У південних та західних областях вранці місцями туман

    В Україні у неділю, 2 травня синоптики прогнозують дощі та грози, температура вночі 8-13°, вдень 19-24°. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у південно-східній частині країни вночі без опадів. У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура сьогодні вночі становитиме 8-13°, вдень 19-24°, на півдні до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

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    У Києві вночі місцями невеликий дощ, удень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 22-24°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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