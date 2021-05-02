Дощі з грозами і тепло до +25: прогноз погоди в Україні на неділю

У південних та західних областях вранці місцями туман

В Україні у неділю, 2 травня синоптики прогнозують дощі та грози, температура вночі 8-13°, вдень 19-24°. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у південно-східній частині країни вночі без опадів. У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура сьогодні вночі становитиме 8-13°, вдень 19-24°, на півдні до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, удень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 22-24°.