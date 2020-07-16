На мовному мітингу під Радою запалали фаєри (фото)



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Учасники акції запалили червоні фаєри

Під час виступу на мітингу Ірина Геращенко викликала Максима Бужанського на дуель

Під час акції на захист української мови під стінами Верховної Ради люди запалили червоні фаєри.

На сцені мовного мітингу виступають народні депутати від «Європейської солідарності».

«Я викликаю пана Бужанського на дуель - написати диктант російською і українською, і я напишу ці диктанти в тисячі разів краще, я запевняю», - сказала народний депутат Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

Вона наголосила, що державною мовою в нашій країні має бути тільки українська.

Також на сцені виступили депутати Андрій Парубій і Софія Федина.

Нагадаємо, спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Втім, акцію вирішили провести 16 липня – у річницю вступу в дію закону про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».