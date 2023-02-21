ДТЕК повідомила, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого

Київ, Одеська та Дніпропетровська області сьогодні будуть зі світлом

В Україні у вівторок, 21 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавалося. Про це повідомляє ДТЕК.

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«Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях», – зазначили в компанії.

Водночас повідомляється, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі можливі відключення за графіком.

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Крім того, компанія додала, що на Київщині завтра проводяться заміри споживання.

Нагадаємо, що нещодавно голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що енергетичній системі України не загрожує дефіцит потужності.

Крім того, раніше він заявив про те, що темпи відновлення енергосистеми наразі перевищують темпи її руйнування. «Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме, як зараз, то все буде змінюватися на краще», – дав оптимістичний прогноз Кудрицький.