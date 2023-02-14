Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин
4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій НЕК Укренерго, через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району
фото: glavcom.ua

Найбільш критичною ситуація лишається на Одещині

За минулий тиждень, з 6 по 12 лютого, енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам сімей у 95 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомили в компанії. Зокрема світло повернули для 41 тисячі родин на Донеччині та 49 тисячам сімей Дніпропетровщини.

«Майже рік енергетикам доводиться в умовах постійних обстрілів відновлювати електромережі, що зруйновані через війну. З 24 лютого минулого року вони відновили електропостачання для вже 6,8 млн домогосподарств. Енергетики відновлюють мережі, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС», - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Найбільш критичною ситуація лишається на Одещині. Енергосистема області надзвичайно ослаблена через обстріли. 4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій НЕК Укренерго, через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району.

«9 лютого ситуацію вдалося покращити та запустити на Одещині графіки відключень в тестовому режимі. Наразі вони ще проходять тестування. Ми збираємо зворотній зв’язок клієнтів та робимо все можливе, щоб покращити графіки відповідно до зауважень наших клієнтів», - зазначили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Теги: росія Укренерго 24 лютого ДТЕК енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін відтепер мандрує не літаками, а потягом
«Броньовичок» Путіна: нові подробиці про особистий потяг диктатора
Вчора, 19:24
Подоляк також розповів, що деякі західні банки за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
11 лютого, 20:15
У гирлі Дніпра побільшало диверсантів із РФ. «Південь» назвав причину
У гирлі Дніпра побільшало диверсантів із РФ. «Південь» назвав причину
1 лютого, 14:40
У Києві діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла
Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю
29 сiчня, 08:03
За словами Ніколенка, у Дніпрі дипломат матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару РФ
Австрійський міністр закликав «не перегнути палицю» з РФ: МЗС запросив його в Дніпро
17 сiчня, 12:36
Митрополит Мелетій, якого Зеленський позбавив громадянства, досі веде богослужіння
Митрополит Мелетій, якого Зеленський позбавив громадянства, досі веде богослужіння
17 сiчня, 10:19
Росія перекинула до Білорусі щонайменше вісім винищувачів
Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі
15 сiчня, 23:44
Кислиця порівняв постпреда Росії при ООН з м’ясником
«Як це бути поруч із м'ясником у палаті?»: Кислиця звернувся до країн-членів Радбезу ООН
15 сiчня, 21:13
Сонячна енергія стає все більш привабливою для енергетичного сектору
Експертка ЄБА пояснила, що стимулюватиме лідерство України в «зеленій» енергетиці
14 сiчня, 14:35

Суспільство

За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин
Мер Львова назвав мародерами людей, які підняли ціни на житло для переселенців
Мер Львова назвав мародерами людей, які підняли ціни на житло для переселенців
«Любов – це не бурхлива емоція». Епіфаній звернувся до українців у День закоханих
«Любов – це не бурхлива емоція». Епіфаній звернувся до українців у День закоханих
Хвилина мовчання: згадаймо найвідомішого вівчара Михайла Кознюка
Хвилина мовчання: згадаймо найвідомішого вівчара Михайла Кознюка
Навіть після ядерного удару українці чинитимуть опір – результати опитування
Навіть після ядерного удару українці чинитимуть опір – результати опитування
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
19K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
18K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
15K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9518
США попереджають Україну про переломний момент у війні
7082
Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал

Новини

Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Вчора, 13:43

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту