За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин

4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій НЕК Укренерго, через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району

Найбільш критичною ситуація лишається на Одещині

За минулий тиждень, з 6 по 12 лютого, енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам сімей у 95 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомили в компанії. Зокрема світло повернули для 41 тисячі родин на Донеччині та 49 тисячам сімей Дніпропетровщини.

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«Майже рік енергетикам доводиться в умовах постійних обстрілів відновлювати електромережі, що зруйновані через війну. З 24 лютого минулого року вони відновили електропостачання для вже 6,8 млн домогосподарств. Енергетики відновлюють мережі, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС», - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Найбільш критичною ситуація лишається на Одещині. Енергосистема області надзвичайно ослаблена через обстріли. 4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій НЕК Укренерго, через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району.

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«9 лютого ситуацію вдалося покращити та запустити на Одещині графіки відключень в тестовому режимі. Наразі вони ще проходять тестування. Ми збираємо зворотній зв’язок клієнтів та робимо все можливе, щоб покращити графіки відповідно до зауважень наших клієнтів», - зазначили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.