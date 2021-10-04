Мотоцикліст пролетів 10 метрів після зіткнення з автомобілем і вижив (відео)

Попередній діагноз мотоцикліста – забій грудної клітини, перелом 7-8 ребра

Вчора, 3 жовтня, в Ужгороді сталося аварія, під час якої ВАЗ зіткнувся із мотоциклом. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Телеграм-каналі

ДТП сталася близько 18:00 на вулиці Тельмана біля супермаркету АТБ.

Водій 1992 року, керуючи автомобілем ВАЗ, не врахував дорожньої обстановки та під час повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом Ducati HYM, яким кермував чоловік 1998 року народження.

На місце події було викликано швидку: попередній діагноз забій грудної клітини, перелом 7-8 ребра. Серйозних травм чоловік уникнув.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися маршрутка й мотоцикл.

До слова, у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП.